Scholier beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een scholier is in Paramaribo beroofd van SRD 400. Hij liep naar zijn woning toen hij op een gegeven moment werd overvallen door vier rovers. De daders waren ongewapend en bedreigden hem. Ze haalden het geld uit zijn broekzakken waarmee zij zijn weggerend. De scholier heeft geen letsel opgelopen. De politie was ingeschakeld en ging ter plekke voor onderzoek. De vier rovers zijn nog voortvluchtig. Het is niet bekend welke richting zij zijn opgerend. Ze worden nog opgespoord…[+]