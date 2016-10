Slapende gouddelvers overrompeld

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Enkele gouddelvers die gisterochtend in hun kamp in het district Brokopondo lagen te slapen, zijn overvallen. Drie criminelen die gewapend waren met jachtgeweren, gingen op de locatie. Ze droegen de slachtoffers op goud en andere kostbare goederen af te staan. Omdat zij geen goud en andere spullen bij zich hadden, konden de rovers ook niets buitmaken. Een van de slachtoffers is wel geslagen in zijn gezicht en heeft lichte verwondingen aan zijn voorhoofd en rechterelleboog opgelopen. Na de mislukte roof vertrokken de daders. De slachtoffers hebben hiervan melding gemaakt bij de politie die bezig is met een onderzoek.(Foto:soulwoman.org)…[+]