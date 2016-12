Sneeuw overvalt Slowakije

Tatjana Muskiet

BRATISLAVA – Zware sneeuwstormen hebben grote delen van Slowakije vrijdag in een chaos gestort waarvan vooral het verkeer grote hinder ondervond. Een sneltrein botste in de buurt van het dorp Kralova Lehota op een boom die door de sneeuwlast was omgevallen op het spoor. De machinist van de trein raakte gewond. De trein raakte zwaar beschadigd. Door dit ongeval op een cruciale spoorverbinding liep het treinverkeer in veel delen van Slowakije ernstige vertraging op.In bergachtige streken raakten wegen verstopt doordat vrachtwagens vastliepen en bomen omvielen. Het verkeer werd daardoor zwaar gehinderd…[+]