St Petrus Claverschool 90 jaar

Tatjana Muskiet

MAROWIJNE – De Sint Petrus Claverschool in het dorp Moengotapoe bestaat negentig jaar. Het heuglijke feit is vrijdag in aanwezigheid van assembleeleden en vertegenwoordigers van de oudercommissie en het districtscommissariaat gevierd. De school die verwoest was tijdens de Binnenlandse Oorlog is tien jaar heropend. Voorafgaand aan de viering is er een kerkdienst gehouden.

De parlementariërs Marinus Bee en Dinotha Vorswijk hebben het heuglijke moment bijgewoond. Verschillende sprekers, waaronder assembleelid Marinus Bee, hebben de goede relatie tussen de school en het dorp benadrukt. Scholing is de basis voor ontwikkeling, stelde Bee. Iwan Vanan, voorzitter van de oudercommissie zegt dat de school op 12 februari 1927 is geopend. Tijdens de Binnenlandse Oorlog is de lagere school van het Rooms Katholieke Bijzonder Onderwijs verwoest. Vanan zegt dat het huidig schoolgebouw in twee fasen is afgebouwd door de dorpsgemeenschap zelf. De school telt tachtig leerlingen en elf leraren. De bouw van de school is mede gefinancierd met middelen van het Community Development Fund Suriname van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Bij de viering van het heuglijke feit is benadrukt dat het belangrijk is dat er een goede relatie is tussen de ouders en school…[+]