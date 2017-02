St. Stephanusschool heeft USD53.000 nodig voor opknapbeurt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De St. Stephanusschool aan de Mr. EJ Brumastraat, voorheen Weidestraat, is bezig met de werving van fondsen. Eén van de manieren hiertoe is een reünie die vrijdag wordt gehouden. “Het doel hiervan is, om het schoolgebouw, bekend om de hoge blauwe muren, een grondige opknapbeurt te geven.”

Het schoolhoofd Joyce Ghoerahoe zegt dat voor deze opknapbeurt er USD 53000, omgerekend SRD425.000 nodig is. Oud-leerlingen, leerkrachten en schoolleiders die de school een warm hart toedragen en iets terug willen doen, zijn van harte welkom om een bijdrage te leveren. De trap en de planken moeten worden vervangen en de schutting heeft een verfbeurt nodig. Het schoolhoofd zegt dat na bijna 70 jaar dit wel noodzakelijk is. Het gaat tenslotte om het kind, de toekomst van ons land, een kindvriendelijke leeromgeving aan te bieden. De reünie van vrijdag duurt van 11.00-13.00 uur. De inloop is om half elf. De St. Stephanusschool viert op 23 januari 2018 haar 70-jarig bestaan…[+]