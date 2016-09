Staat heeft tekort SRD 775,3 miljoen op totale rekening

Tatjana Muskiet

aan tekort gehad op haar totale rekening. Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van de Commissie Staatsuitgaven, zegt aan de krant dat er SRD 775,3 miljoen aan tekort is op onze totale rekening en een tekort van SRD 576,3 miljoen op onze lopende rekening.

Abdoel legt uit dat er maandelijks een tekort is geweest van bijkans SRD 90 miljoen als de lopende rekening van SRD 576,3 miljoen wordt nagegaan. Indien ook de leningen en andere uitgaven nagegaan worden is er een tekort van SRD 775,3 miljoen. Volgens hem ligt het in de bedoeling dat uiteindelijk het begrotingstekort zoveel als mogelijk laag wordt gehouden. Abdoel geeft aan dat aan totale ontvangsten heeft de Staat SRD 1 miljard en 371,2 miljoen ontvangen. Dit bedrag is gelijk aan de lopende ontvangsten. De lopende ontvangsten bestaan uit: de directe belastingen, indirecte belastingen en niet belastingmiddelen. Aan directe belastingen is SRD 434,4 miljoen ontvangen. “

Loonbelasting vormt nog altijd het grootste deel van de belastinginkomsten waarvan de ambtenaren SRD 82,19 miljoen en van overigen SRD 249,74 miljoen bijdragen. Totaal is aan loonbelasting ontvangen SRD 331,93 miljoen, welke 76,4% van de totale directe belastingen vormt. Het aandeel van loonbelastingen van overig is hierin niet te verwaarlozen.” Verder is het volgens Abdoel opmerkelijk dat bij directe belastingen en belasting van lichamen SRD 74,37 miljoen oplevert.

Een ander belangrijke directe belasting is zo te zien de casinobelasting welke SRD 17,54 miljoen heeft bijgedragen aan de staatskas. De directe belastingen vormen tot nu toe 31,7% van de totale ontvangsten. Aan indirecte belastingen heeft de staat een totaal bedrag van SRD 650,3 miljoen mogen ontvangen…[+]