Stijgende koers nekt negentig procent klanten autozaken

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Bijna negentig procent van de klanten van autohandelszaken is niet meer in staat voor een gekochte auto af te lossen. Mahinder Doekhie, directeur van Car Max, zegt aan de krant dat dit te merken is. Hij merkt op dat mensen met de dag armer worden vanwege de stijgende koers. Volgens hem is dit de schuld van de overheid. Bij interne financieringen heeft hij geconstateerd dat de klanten niet meer kunnen aflossen zoals was afgesproken, want dan houden ze nauwelijks geld over van hun salaris. Daarom moest Doekhie weer andere regelingen treffen met de mensen.

Het in beslag nemen van wagens is volgens hem geen optie. Uit humanitaire gronden gaat hij er niet toe over om de mensen hun enige vervoersmiddel in beslag te nemen. Het is naar zijn mening een uitdaging voor autohandelaren om hun zaak draaiende te houden met de klanten die niet uitkomen met hun salaris, zonder dat hun vervoersmiddel wordt teruggenomen. Heel wat klanten die normaliter met hun inkomen via de bank zouden kunnen financieren, komen niet meer aan bod met hun salaris vanwege de stijgende koers. “Het is voor de mensen niet meer te dragen.” Hij zegt dat hoewel de mensen graag willen betalen, ze niet in staat zijn dit te doen, buiten hun schuld om.

De directeur van de autohandelszaak zegt dat er voorheen een concurrentiestrijd was tussen de banken voor een financiering van klanten van autozaken, maar dat is niet langer het geval meer. Voor de autohandelaren is het ook moeilijk om voor de gekochte wagens af te lossen. “De autobranche is aan het doodbloeden.” Er zijn autohandelaren die hun bedrijven aan het evalueren zijn om die te sluiten. Zelfs zijn er meldingen dat enkelen al zijn gesloten. Bepaalde autohandelszaken importeren veel minder wagens.(Foto:publicdomainvectors.org)…[+]