Streep door verbod op stierenvechten

Tatjana Muskiet

MADRID – Het verbod op stierenvechten in de Spaanse regio Catalonië is donderdag door het Spaanse hooggerechtshof opgeheven. Daarmee kunnen torero’s na vier jaar weer hun kunsten laten zien in de arena, tot groot ongenoegen van dierenbeschermers. Het parlement van Catalonië stelde begin 2012 een verbod in op het stierenvechten. De Catalaanse overheid blijkt echter geen bevoegdheid te hebben om een regionaal verbod uit te geven. Stierenvechten is in Spanje namelijk in 2013 officieel verklaard tot „immaterieel cultuurgoed.” Daarmee krijgt het stierenvechten, dat door dierenactivisten als barbaars wordt gezien, een bijzondere bescherming.(Telegraaf)…[+]