Suriname Alcoholic Beverages NV gedenkt jarige Mytylschool

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Suriname Alcoholic Beverages NV (SAB) heeft donderdag zijn 50-jarig bestaan herdacht. In het kader hiervan heeft SAB verschillende donaties gedaan aan maatschappelijke organisaties waaronder Stichting Mytylschool Suriname, die onlangs ook haar vijftigjarig bestaan heeft herdacht. Dit staat in een persbericht van SAB. SAB NV heeft de Mytylschool bedacht middels het aankopen 100 gedenkboekjes van 50 jaar Mytylschool Suriname. Middels verspreiding van de gedenkboekjes in binnen- en buitenland kunnen meer mensen kennisnemen van het bijzondere en succesvolle werk van deze school. Verder wordt er aangegeven dat er hierdoor een groei van de leerlingen kan worden bewerkstelligd. Ook zullen er hierdoor meer fondsen beschikbaar komen middels donaties. ..[+]