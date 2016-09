Taliban eisen aanval hulpkantoor Kabul op

Tatjana Muskiet

KABUL – De Taliban zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het kantoor van de hulporganisatie Care International in Kabul maandag. De militanten hebben dat woensdag verklaard. Drie aanvallers verschansten zich in het kantoor in de rijke zakenbuurt Share Naw. Afghaanse veiligheidstroepen wisten het trio te doden in een schotenwisseling die elf uur duurde. Het centrum van de Afghaanse hoofdstad was al die tijd afgegrendeld. Behalve de drie dode aanvallers vielen minstens één andere dode en zes gewonden.(Telegraaf)…[+]