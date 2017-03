Telefoon man buitgemaakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De mobiele telefoon van een 32-jarige man is in Paramaribo buitgemaakt. Een rover die ongewapend was, wist de cellulair van het slachtoffer afhandig te maken. Hij rende na de daad weg. Het slachtoffer was aan de Verlengde Gemenelandsweg toen hij werd beroofd. Hij heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding en ging ter plekke voor onderzoek. Er zijn camerabeelden waarop de handelingen van de dader is vastgelegd…[+]