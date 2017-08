Texaan probeert standbeeld op te blazen

Tatjana Muskiet

HOUSTON – Een man uit Houston heeft geprobeerd explosieven te plaatsen onder een standbeeld in een park in zijn woonplaats. Hij is gearresteerd. De 25-jarige man werd zaterdagavond in Hermann Park gespot in de bosjes bij het standbeeld van Confederatie-officier Richard Dowling, melden lokale media. Hij zou met explosieven, die hij bij zich had, het beeld willen opblazen. Een dag eerder kwamen honderden mensen samen in het Sam Houston Park in dezelfde stad om te protesteren tegen het standbeeld in het park daar. Volgens de activisten is het beeld een racistisch symbool en verheerlijkt het Monumenten uit de Confederatie, een verbond van zuidelijke staten in de burgeroorlog, het slavernijverleden.In Charlottesville leidde de dreigende verwijdering van een standbeeld van generaal Robert E. Lee, de aanvoerder van de zuidelijke staten, eerder deze maand tot een mars van rechts-extremisten die ontaardde in chaos. (Telegraaf)…[+]