’Thailand maakt zich op voor troonopvolging’

Tatjana Muskiet

BANGKOK – De autoriteiten in Thailand zijn voorbereidingen aan het treffen voor een troonopvolging. Op 1 december moet kroonprins Maha Vajiralongkorn zijn vader Bhumibol opvolgen, zeggen bronnen bij het leger. De koning heeft een zeer prominente plek in de Thaise maatschappij en het land is sinds de dood van Bhumibol dan ook in diepe rouw gedompeld. Zelfs de troonopvolging is een gevoelig punt, maar volgens de bronnen wordt er achter de schermen wel degelijk aan gewerkt. „We zijn voorbereidingen aan het treffen. Alles wordt geregeld voor 1 december.” Een van de bronnen benadrukt wel dat de planning ook afhangt van de kroonprins.(Telegraaf)…[+]