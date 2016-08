Tientallen doden bij aanslag in Zuid-Jemen

Tatjana Muskiet

ADEN – Bij een zelfmoordaanslag in de Jemenitische havenstad Aden zijn maandag circa vijftig mensen gedood en zestig gewond geraakt. Het doelwit van de daders was een rekruteringscentrum van het leger. De Jemenitische tak van Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor het bloedbad opgeëist. Het zuiden van Jemen wordt onder meer geteisterd door jihadisten. Die pleegden in mei twee bloedige aanslagen in Aden. In Jemen heerst bovendien een burgeroorlog. Er wordt al twee jaar gevochten tussen regeringstroepen en rebellen uit het noorden van het land die naar de stam van de Houthi’s worden genoemd.(Telegraaf)…[+]