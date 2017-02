Tijgers doden en eten zeven mensen in India

Tatjana Muskiet

NEW DELHI – In het noorden van India hebben twee tijgers zeven mensen gedood en deels opgegeten. Dat meldt de Indiase krant The Times Of India. Een tijger die zes mensen zou hebben gedood in de deelstaat Uttar Pradesh, is inmiddels verdoofd en naar een dierentuin overgeplaatst. Kort daarna werd een vrouw door een andere tijger aangevallen en gedood. De vrouw had zich niet aan de regels gehouden door in een beschermd tijgerreservaat te gaan lopen. Volgens de autoriteiten was het dus niet de schuld van de tijger. Daarom moet er niet op hem worden gejaagd. Maar volgens de bewoners van het nabijgelegen gebied doet de overheid te weinig om de bevolking te beschermen.(Telegraaf)