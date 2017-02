Touré: “Niet al te enthousiast worden”

Tatjana Muskiet

Gabriel Jesus maakte grote indruk tijdens zijn eerste wedstrijden in het shirt van Manchester City, maar Yaya Touré waakt voor te veel enthousiasme. De 19-jarige aanvaller verruilde vorige maand Palmeiras voor Manchester City en in de eerste vier wedstrijden in Engelse dienst scoorde hij drie keer en gaf ook twee assists.

“Hij is een zeer goede speler. hij is erg snel, scherp en slim”, vertelde Touré op de officiële clubwebsite van Manchester City.

“We moeten beseffen dat we voorzichtig moeten zijn en we moeten niet al te enthousiast worden, want hij moet gefocust zijn. Wat wij willen doen is gewoon door blijven gaan en aan het einde van het seizoen kunnen we over hem praten.”

"We moeten geconcentreerd blijven, want er komen belangrijke wedstrijden aan en daarvoor moeten we ook klaar zijn."