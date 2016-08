Trillingen bij grootste vulkaan IJsland

De laatste grote uitbarsting van Katla was in 1918. Toen spuwde de vulkaan vijf weken lang as. Daarna waren er no minder grote uitbarstingen in 1955 en 1999 die het ijs in de krater van de 1450 meter hoge vulkaan niet wisten te breken.Gevreesd wordt voor een herhaling van de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull, die in 2010 door een uitbarsting een deel van het internationale luchtverkeer lamlegde. Katla is een stuk groter dus dat kunnen de gevolgen dus ook zijn.(Telegraaf)…[+]