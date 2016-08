Truck rijdt dienstauto politie aan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een truck heeft vrijdag een dienstauto van het Korps Politie Suriname aangereden. Een agent reed in de dienstauto over de Munderweg, terwijl de truckbestuurder uit een inrit kwam. De truckbestuurder zou vermoedelijk geen voorrang hebben verleend aan de dienstwagen met als gevolg een aanrijding. Het dienstvoertuig had daardoor schade aan de linker voorvendel, -portier en -zijspiegel. Het voertuig van de veroorzaker had nauwelijks schade. Zowel de agent als de truckbestuurder verkeerde niet onder invloed van alcohol. Ze zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Niemand heeft persoonlijke ongelukken opgelopen. De politie was op de locatie voor onderzoek van de aanrijding…