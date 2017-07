Trump heeft wél vertrouwen in Sessions

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – De Amerikaanse president Donald Trump heeft wél vertrouwen in minister van Justitie Jeff Sessions, ook al is hij teleurgesteld dat Sessions zijn handen heeft afgetrokken van het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Volgens woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders is dat wel duidelijk, „anders was hij geen minister van Justitie”. Trump serveerde Sessions af in een interview met de krant The New York Times. Daarin zei Trump dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat die zich niet wenste te bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingsstrijd.(Telegraaf)…[+]