Trump: media verzwijgen aanslagen Europa

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Donald Trump heeft media beschuldigd van het verzwijgen van aanslagen door radicale moslims in Europa. De Amerikaanse president deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan MacDill Air Force Base in Florida. „In Europa gebeuren overal aanslagen, maar de oneerlijke media berichten er niet meer over.” Trump zei dat de media „hun redenen hebben niet meer over de aanslagen te schrijven.” De president vertelde niet welke redenen dat waren. Later lichtte het Witte Huis zelf de uitspraken van Trump nader toe. „Nieuwszenders reageren niet meer op hetzelfde niveau als vroeger op aanslagen. Het kan niet zo zijn dat dat het nieuwe normaal wordt.” (Telegraaf)…[+]