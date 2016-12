Trump nodigt Duterte uit voor bezoek

Tatjana Muskiet

MANILLA – De gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag telefonisch contact gehad met zijn Filipijnse collega Rodrigo Duterte en hem uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis volgend jaar. Volgens Dutertes vertrouweling Christopher Go was het een ,,zeer plezierig en geanimeerd gesprek”, dat zeven minuten duurde. Duterte heeft op zijn beurt Trump gevraagd naar Manilla te komen in 2017, wanneer de Filipijnen voorzitter zijn van een aantal topconferenties van de Associatie van Zuid-Oost-Aziatische Landen.(Telegraaf)…[+]