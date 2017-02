Trump spart vijf kwartier met media

Tatjana Muskiet

Washington – „Het kabinet Trump draait als een geoliede machine en er was geen chaos rond de invoer van het inreisverbod”, hield Donald Trump zijn gehoor hoogstpersoonlijk voor tijdens een marathonpersconferentie. De man die bekend staat als een counterpuncher vond het de hoogste tijd om terug te slaan richting de media en sprong op eigen verzoek op het podium in het Witte Huis voor een confrontatie met het door hem zo verfoeide journaille.

Wat volgde was een verbazingwekkende en maar zelden vertoonde confrontatie van ruim vijf kwartier tussen de pers en een Amerikaanse president. Eerder werd Team Trump nog verweten dat alleen hem gunstig gezinde journalisten een vraag mochten stellen. Nu kwam bijna iedereen in The East Room aan de beurt.

Trump zei er plezier in te hebben en het niet erg te vinden om kritische aangepakt te worden. Al vond hij het na een spervuur van vragen over het ontslag van zijn nationale veiligheidsadviseur, de contacten met Rusland en zijn omstreden inreisverbod wel tijd om te grappen dat het nu tijd was voor een vriendschappelijkere verslaggever.(Telegraaf)…[+]