Trump stapt uit zakenimperium

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Donald Trump zal zich geheel terugtrekken uit zijn zakelijke imperium, zodat hij „volledig kan focussen op het runnen van het land.” De aankomende Amerikaanse president maakte woensdag via Twitter duidelijk dat hij daartoe weliswaar niet wettelijk verplicht is, maar alle schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen. Juridische documenten worden daarom opgesteld die mij volledig uit mijn zaken halen. Het presidentschap is een veel belangrijker taak!”, aldus Trump. Hij kondigde aan dat hij de plannen voor zijn bedrijven op 15 december uit de doeken zal doen tijdens een persconferentie, waar ook zijn kinderen bij zijn. Die zullen naar verluidt de zakelijke belangen van het Trump-imperium gaan behartigen.(Telegraaf)…[+]