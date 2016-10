Trump weer in verlegenheid gebracht door video

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Opnieuw is er een oude video opgedoken waarin Donald Trump wordt betrapt op ongepaste opmerkingen. Dit keer zegt hij over een jong meisje dat hij over 10 jaar „met haar zal daten.” Het filmpje stamt uit 1992. Te horen is dat de dan 46-jarige Trump een meisje aanspreekt en vraagt of ze met de roltrap gaat. Het meisje zegt ’ja’ en Trump zegt dan tegen de camera: „Over tien jaar ga ik haar daten. Kun je dat geloven?”

Trump dreigt ondertussen om de New York Times, die twee van de vrouwen aan het woord liet, voor de rechter te slepen. Rachel Crooks zegt in de krant dat ze in 2005, ongewenst op haar mond werd gekust. Jessica Leeds, inmiddels 74, zou dertig jaar geleden door Trump (70) in een vliegtuig zijn lastig gevallen. Hij betastte ongevraagd haar borsten. „Hij leek wel een octopus. Zijn armen waren overal.”(Telegraaf)…[+]