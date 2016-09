Trump wil Syrische vluchtelingen weren

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Als Donald Trump de verkiezingen wint, hoeven Syrische vluchtelingen niet meer aan te kloppen in de Verenigde Staten. Trump zou als president het opvangprogramma voor Syriërs opschorten, zei zijn vicepresidentskandidaat Mike Pence in een interview met NBC News. Door Syriërs op te vangen ,,wordt de veiligheid van het Amerikaanse volk ondergeschikt gemaakt aan de agenda van de Verenigde Naties of de liberalen in dit land”, zei Pence. Volgens de Republikein wordt onvoldoende gekeken naar de achtergrond van de vluchtelingen: ,,Onze eigen FBI zegt dat we niet zeker kunnen weten wie deze mensen zijn.”(Telegraaf)…[+]