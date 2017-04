Turkije laat Italiaanse journalist vrij

Tatjana Muskiet

ROME – Ongeveer twee weken na zijn aanhouding is een Italiaanse journalist door Turkije vrijgelaten. De filmmaker Gabriele Del Grande is inmiddels op weg naar zijn vaderland, zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Angelino Alfano maandag op Twitter. Del Grande werd op 9 april in de buurt van de Syrische grens gearresteerd. Hij was in Turkije om Syrische vluchtelingen te interviewen voor een boek over de oorlog in Syrië en de terroristische organisatie IS. De 34-jarige journalist werd zonder aanklacht vastgehouden en bracht een aantal dagen in hongerstaking door. Hij is ook actief als mensenrechtenactivist en schrijft op zijn blog ‘Fort Europa’ over de situatie van vluchtelingen op de Middellandse Zee.(Telegraaf)…[+]