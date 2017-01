Turkije: uiteindelijk moet Assad weg

Tatjana Muskiet

ANKARA – Turkije blijft van mening dat een verenigd en vredig Syrië onmogelijk is met Bashar al-Assad als president, maar het wil afwachten wat er uit het geplande vredesoverleg in de Kazachse hoofdstad Astana naar voren komt. Dat heeft de woordvoerder van president Erdogan vrijdag gezegd. Volgens woordvoerder Ibrahim Kalin zijn de gevechten in Syrië grotendeels opgehouden, sinds twee weken geleden onder Turkse en Russische bemiddelen een staakt-het-vuren tot stand kwam.(Telegraaf)…[+]