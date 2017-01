Turkije zoekt helpers dader aanslag Istanbul

Tatjana Muskiet

ANKARA – De Turkse politie heeft donderdag in de jacht op de dader van de aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul opnieuw een huiszoeking gedaan, deze keer in de kustplaats Selimpasa. Volgens Turkse media werden verscheidene mensen opgepakt, onder wie enkele Oeigoeren. De autoriteiten zeggen dat de man die 39 mensen doodschoot waarschijnlijk een Oeigoer is. Zijn identiteit zou inmiddels zijn vastgesteld, maar zijn naam is niet openbaar gemaakt. Oeigoeren zijn een overwegend islamitische, Turks sprekende minderheid in het uiterste westen van China. Centraal-Azië en Turkije hebben ook grote Oeigoerengemeenschappen.(Telegraaf)…[+]