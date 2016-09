Twee mannen vermist

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 42-jarige man en een andere man worden vermist. Er is aangifte van vermissing gedaan bij de politie in Wanica. De mannen zouden dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur van huis zijn vertrokken om te gaan vissen, maar ze zijn daarna niet meer huiswaarts gekeerd. De 42-jarige was samen met de ander meegegaan en die persoon is ook niet teruggekomen. De 42-jarige man was gekleed in een oranje trui en een grijze broek. Het is niet bekend wat voor schoenen hij aanhad. Hij had wel een jachtgeweer bij zich. De twee mannen zijn in een boot vertrokken die groen van kleur is. Nadat de aangifte is gedaan, is de politie nu op zoek naar de twee mannen.(foto:bndestem.nl)...[+]