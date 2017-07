Uitspraak zaak Meriba verschoven naar 1 augustus

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Rechter Rewita Chatterpal heeft gisteren aangegeven dat zij op 1 augustus uitspraak doet in de strafzaak die loopt tegen Romano Meriba, die samen met Anthony C, Errol S en Ruben S wordt verdacht van de beroving van een ondernemer op 9 juli 2015. Aanvankelijk stond de zaak gisteren voor uitspraak, maar wegens omstandigheden kon de magistraat die niet doen. Op de vorige zitting voerde Meriba aan dat de politie voorkennis had van de beroving. Hij verwees daarbij naar de uitspraken die toen waren gedaan door de toenmalige minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Hij vindt dat het om een opgezette zaak tegen hem gaat. Meriba beweert dat hij geen enkele motief had om de ondernemer te beroven. Hij stelt te kunnen aantonen wat hij opbouwde na zijn vorige detentie. “Ik ging naar school en deed mijn werk. Ik ben geen brein achter de beroving.” Ook haalde hij aan dat het Openbaar Ministerie voor enkele berovingen tegen een verdachte in een andere zaak acht jaar celstraf eiste, terwijl tegen hem voor een beroving tien jaar is geëist…[+]