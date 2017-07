Vader schrikt van ’IS-kaartje’ zoon (8)

Tatjana Muskiet

WAREGEM – David Manhaeve uit het Belgische Waregem schrok vrijdagmorgen heel erg toen hij een opvallend vakantiekaartje van zijn 8-jarig zoontje in de bus kreeg. Zijn zoon was op kamp bij Chiro, een christelijk geïnspireerde jeugdbeweging. Op de foto was een groepje jongeren in ondergoed te zien, geblinddoekt en op hun knieën en met rode verf bespoten. In tijden waarin IS ons continu met zulke beelden confronteert, is dit misselijkmakend”, zegt de boze vader tegen Het Laatste Nieuws. Bij de Chiro van Waregem schrokken ze van de reactie van de vader. Volgens hen toont het kaartje een ’typische doop’. Op Facebook maakte de beweging excuses. De foto zal niet meer worden gebruikt.(Telegraaf)...[+]