’Van Persie nog niet klaar om te spelen’

Tatjana Muskiet

Dick Advocaat heeft naar aanleiding van vragen van journalisten in Turkije uitgelegd waarom Robin van Persie even geen deel uitmaakt van de selectie van Fenerbahçe. De spits was in het begin van het seizoen wel actief, maar haakte recent even af in overleg met Advocaat. De ex-international heeft geen zware blessure, maar kon door meerdere kleine pijntjes steeds net niet vol gas geven. Advocaat: ,,Robin heeft nu een speciaal trainingsprogramma, waardoor hij wordt klaargestoomd om weer optimaal te kunnen presteren. Hij is er in deze fase even niet bij.’’(Telegraaf)…[+]