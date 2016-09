Van Wolfswinkel koopt shirt zelf bij minder dan 200 euro

Tatjana Muskiet

Lest we forget. Oftewel, opdat wij niet vergeten. Deze Engelse tekst stond op de kraag van de shirts van de Vitesse-spelers tijdens het Airborne-duel met Go Ahead Eagles. De drie woorden verwezen naar de Slag om Arnhem (1944). In tegenstelling tot de vermaarde veldslag in de Tweede Wereldoorlog was de wedstrijd in de Gelredome er een om snel te vergeten.Na een oersaaie eerste helft trok de thuisploeg in het laatste kwartier de overwinning naar zich toe. Na een ongelukkige handsbal van Sander Fischer zorgde Ricky van Wolfswinkel vanaf de strafschopstip voor de bevrijdende 1-0. Onder toeziend oog van een aantal oorlogsveteranen bepaalde Lewis Baker twee minuten later de eindstand op 2-0.(Telegraaf)…[+]