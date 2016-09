Vechtpartij om SRD 120

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee mannen hebben in het district Para ruzie met elkaar gekregen om SRD 120. De aangever had gewerkt voor de verdachte, maar zou niet zijn uitbetaald. Hij wilde zijn geld hebben en vroeg dat steeds aan de man. Hij zou de verdachte ook hebben gebeld.

Beide mannen waren toevallig op een locatie waar ze afzonderlijk bezig waren te borrelen. Toen ze elkaar hebben ontmoet, vroeg de aangever weer naar zijn geld, maar de verdachte wilde hem dit niet geven. Er ontstond een woordenwisseling, waarbij de verdachte stenen opraapte die hij in het gezicht van het slachtoffer heeft gegooid. De aangever raakte gewond in zijn gezicht. Na de daad verliet de verdachte de plaats nog voor de komst van de politie. Bij de politie van Para werd aangifte van de vechtpartij gedaan; zij is bezig de verdachte op te sporen…[+]