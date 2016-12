Veiligheidsraad dringt aan op bestand Aleppo

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Tijdens een ingelaste bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad hebben de leden zich woensdag uitgesproken over een wapenstilstand in Aleppo. Verscheidene landen eisten een staakt-het-vuren voor tien dagen om humanitaire hulpverleners de gelegenheid te geven hun dringend noodzakelijke werk te doen in de zwaar belegerde Syrische stad. De Britse gedelegeerde Matthew Rycroft zei dat de bommenregen onmiddellijk moet ophouden om de burgerbevolking verder lijden te besparen. Zijn Russische collega Vitali Tsjoerkin bracht daartegenin dat het Westen dit soort oproepen als voorwendsel gebruikt om in Syrië een einde te maken aan het regime van president Assad. Hij is dus tegen een resolutie en kreeg prompt het verwijt dat Rusland als enige verantwoordelijk is voor de machteloosheid van de raad.(Telegraaf)…[+]