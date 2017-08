Verdachten: iedereen gepakt, of dood

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – De meestgezochte terrorist ter wereld is maandagavond neergeschoten: Younes Abouyaaqoub. Hij was de hoofdverdachte van ’Barcelona’. Wat weten we inmiddels? Maandag schoot de politie Abouyaaqoub dood. Eerder op de dag werd bevestigd dat hij de vermoedelijke bestuurder is van het dodelijke busje. De 22-jarige Marokkaan kreeg vervolgens ’heel Europa’ achter zich aan, zoals de politie had gevraagd. Uiteindelijk werd hij, volgens Spaanse media, gezien door een vrouw. Die waarschuwde de politie. Abouyaaqoub kwam steeds meer in het nauw, vluchtte een wijngaard in en werd uiteindelijk doodgeschoten. Hij had een bomgordel om, zei de politie, waarna agenten besloten te schieten.Vlak daarna durfde men Abouyaaqoub niet te benaderen: de bommen zouden nog weleens af kunnen gaan. Daardoor was het lang onduidelijk of het om hem ging. Uiteindelijk bleek de bomgordel nep, en bleek het lichaam inderdaad van Abouyaaqoub. (Telegraaf)…[+]