Vernietigend rapport over politie Chicago

Tatjana Muskiet

CHICAGO – Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdag een vernietigend rapport uitgebracht over de politie in de stad Chicago. Die schond gedurende een periode van enkele jaren routinematig de burgerrechten van inwoners, met ongrondwettige aanhoudingen en gebruik van buitensporig geweld. Misstappen werden nauwelijks onderzocht. Minister van Justitie Loretta Lynch noemt het een giftige combinatie, die het vertrouwen van het publiek in de politie heeft gedecimeerd. Maar ook het moreel van de agenten „die dagelijks hun leven in de waagschaal stellen om burgers te dienen en beschermen" is ernstig aangetast, stelt Lynch.