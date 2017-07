Verstappen biedt excuses aan

Tatjana Muskiet

Max Verstappen neemt de schuld voor zijn botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo op de Hungaroring op zich. “M’n start was heel goed, daarna moest ik wat uitwijken voor anderen”, legde Verstappen uit, nadat hij de race als vijfde finishte, voor de camera van Ziggo Sport. “Van daaruit kwam ik in de problemen. Bij het remmen voor bocht twee blokkeerde ik, toen kon ik niks meer en onderstuurde tegen m’n teamgenoot aan. Dat is het laatste wat je wilt. Mijn excuses aan Daniel. We hebben tot nu toe denk ik een heel goede relatie en het was niet mijn bedoeling tegen hem aan te rijden.”Tegenover internationale media sprak Verstappen ook zijn spijt uit richting het team, evenals de intentie om nog met Ricciardo te gaan praten.(Telegraaf)…[+]