Verstappen: ‘Ferrari verziekt mijn race’

Tatjana Muskiet

Max Verstappen startte vanaf P2 bij de Grand Prix van BelgiĆ«, maar zag zijn kansen al in de prille beginfase in rook opgaan. “Zij stuurden allebei in”, doelde de humeurige Nederlander bij Ziggo op de coureurs van Ferrari. “Niet alleen de voorvleugel was kapot, maar ook de hele vloer. De langzame bochten gingen daarna niet meer.” In het vervolg gaf Verstappen geen duimbreed toe op de Italiaanse renstal, tot woede van Kimi Raikkonen. Meer dan de de elfde plek zat er niet in voor de 18-jarige Limburger. “Ferrari moet flink schelden op de radio. Zij verzieken mijn race al in de eerste bocht. Ik ga ze er echt niet voorbij laten, ik rijd ze nog liever van de baan af”, bromde Verstappen.”(Telegraaf)…[+]