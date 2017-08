Verstappen heeft zin in Spa

Tatjana Muskiet

Max Verstappen is blij dat de drieweekse zomerstop in de Formule 1 erop zit. Dinsdag startte hij zijn voorbereiding op de Grand Prix van België, die aankomend weekeinde plaatsvindt. “De vakantie is eindelijk afgelopen. We gaan weer aan het werk. We gaan naar de fabriek om aan de slag te gaan met de simulator en ons voor te bereiden op Spa”, aldus de Nederlandse Formule 1-coureur, met 67 punten de nummer zes van de WK-stand, dinsdag in een social media-post. De 19-jarige Nederlander kende tijdens de eerste seizoenshelft flink wat pech. In vijf van de elf races viel hij uit. Tijdens de tweede GP van het jaar, die van China, mocht hij nog wel naar het podium. Verstappen eindigde in Shanghai als derde. (Telegraaf)…[+]