VN: etnische zuiveringen in Zuid-Soedan

Tatjana Muskiet

GENÈVE – In delen van Zuid-Soedan worden etnische zuiveringen gepleegd die doen denken aan de volkerenmoord in Rwanda van 1994. De zuiveringen worden uitgevoerd door mensen te laten verhongeren, door dorpen plat te branden, door verkrachtingen en moordpartijen op grote schaal. Dit heeft het hoofd van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties die het land bezocht, Yasmin Sooka, donderdag in Genève gezegd. Het land werd in 2011 na tientallen jaren van strijd, onafhankelijk van Soedan. Het land telt meer dan zestig stammen of bevolkingsgroepen. De twee grootste, de Dinka en de Nuer, zijn eind 2013 in een bloedige strijd verwikkeld geraakt.(Telegraaf)…[+]