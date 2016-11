VN: Moslims Myanmar collectief afgestraft

Tatjana Muskiet

DHAKA – Het leger van Myanmar is bezig met een „collectieve afstraffing” van de islamitische minderheid in het westen van het land, met „etnische zuivering” als ultiem doel. Die harde beschuldiging uitte VN-functionaris John McKissick donderdag tegenover de BBC. Om de zogenoemde Rohingya-moslims het land uit te jagen, worden volgens de bestuurder in de grensstreek „mannen doodgeschoten, kinderen afgeslacht, vrouwen verkracht en huizen verbrand en geplunderd.” McKissick geeft leiding aan een missie van de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, in buurland Bangladesh. Daar zijn al duizenden mensen naartoe gevlucht vanwege het geweld. Ook China vangt duizenden vluchtelingen op.(Telegraaf)…[+]