VN: Syrië en IS achter gifgas

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Syrische regeringstroepen en strijders van Islamitische Staat hebben gifgas ingezet tegen hun tegenstanders. Dat is de slotsom van onderzoekers van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). De onderzoekers namen afgelopen maanden negen aanvallen in Syrië onder de loep waarbij waarschijnlijk chemische wapens waren gebruikt. Regeringstroepen bedienden zich minstens tweemaal van gifgas, stelden ze vast. IS-strijders zouden ten minste eenmaal mosterdgas hebben ingezet. Steeds waren Syrische rebellen het doelwit.(Telegraaf)…[+]