“Volkspresident dokt voor volk”

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “De volkspresident dokt voor het volk.” Dit constateert DNA-lid Mahinder Jogi (VHP) op grond van de steeds stijgende koers en dat president Desi Bouterse nergens te horen is. Jogi zegt dat Bouterse als laatst is gezien bij zijn presentatie van het Stabilisatie- en Herstelplan in De Nationale Assemblee (DNA) en daarna niet meer. Het staatshoofd was afwezig bij de behandeling van het plan en de suppletoire begrotingen.

Volgens het assembleelid heeft het volk in crisistijd zijn volkspresident nodig, maar hij ziet dat Bouterse zich spoorloos heeft gemaakt. Hij geeft aan dat het staatshoofd juist had aangegeven dat hij de koers omlaag zou brengen. Omdat mensen geen houvast en vertrouwen meer hebben, blijft de koers maar stijgen. Jogi beschikt over informatie dat de Nationale Democratische Partij (NDP) een bureau in Trinidad had gevraagd om een peiling te houden in Suriname, maar die zou in het nadeel van de partij zijn uitgevallen. Volgens de VHP’er viel de peiling van de Nikos al in het nadeel van de NDP uit en wees aan dat de populariteit van de partij is gedaald, waarna de peiling door het bureau van Trinidad is gehouden.

Hij denkt dat de president al weet dat zijn dagen zijn geteld als staatshoofd en dat het einde van de regering al nabij is, waardoor hij spoorloos is geworden. “Dit was verwachtbaar. Je ziet geen beweging. De volkspresident dokt gewoon.” Volgens hem kijkt het volk uit naar oplossingsmodellen van Bouterse, maar die komen maar niet. Hij vindt dat de president aan het volk zou moeten vertellen hoe er verder zal worden omgegaan met een stijgende koers…[+]