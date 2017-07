Vredesmilitairen gedood door al-Shabaab

Tatjana Muskiet

KAMPALA – Door een aanval van de terroristische militie al-Shabaab op vredestroepen van de Afrikaanse Unie (AU) in Somalië zijn zeker twaalf Oegandese militairen gedood. Zeven militairen raakten ook gewond, zei het Oegandese ministerie van Defensie maandag. Oegandese militairen patrouilleren samen met de Somalische strijdkrachten op ongeveer 140 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Mogadishu. In het gebied vechten extremisten van al-Shabaab al jaren om de macht in Somalië. Ze willen in het land in de Hoorn van Afrika een soort islamitische heilstaat invoeren en voeren telkens weer aanvallen uit op militairen, politie en burgers. De 22.000 man sterke troepenmacht van de AU steunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen de groep.(Telegraaf)…[+]