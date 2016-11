Vrouw bedreigt en spuwt op agent

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is maandag met haar fiets tegen een politieauto gebotst. Ze ging daarna tekeer tegen een politieman op wie ze heeft gespuwd en hem heeft bedreigd. Ze is aangehouden. De politieman ging samen met een collega naar de Coesewijnestraat om een aanrijdingszaak te onderzoeken. Bij aankomst parkeerde hij de politieauto aan de Coesewijnestraat met het front naar de Tyroneweg. Hij parkeerde het voertuig zodanig dat het geen belemmering vormde voor het verkeer en ook niet op het rijwielpad stond. Op een gegeven moment zag hij dat een vrouw slingerend op haar fiets reed over het rijwielpad. Ze botste tegen het dienstvoertuig aan waardoor de rechterzijspiegel naar de tegenovergestelde richting klapte…[+]