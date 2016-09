Vrouw beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is donderdag in Paramaribo beroofd van haar tas inhoudende een onbekend bedrag aan geld, huissleutels en een paspoort. Ze liep over straat toen zij werd overvallen. Een bromfietser reed langs en rukte haar tas weg. Hij was ongewapend. De rover is na de daad verder gereden. Volgens het slachtoffer gaat het om een blauwe bromfiets waarop de dader zich verplaatste. Ze heeft geen letsel opgelopen. Ze meldde de politie dat zij is beroofd. De wetsdienaren zijn nog bezig de dader op te sporen...[+]