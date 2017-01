Vrouw beroofd van tas

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is gisteren aan de Hendrika Veldkampstraat beroofd. Ze liep over straat toen een bromfietser haar van achteren naderde. De rover rukte de tas van het slachtoffer weg waarmee hij verder is gereden. De vrouw had SRD 800, enkele documenten en persoonlijke spullen in haar tas die is gestolen. Ze heeft geen letsel opgelopen. Ze alarmeerde de politie die ter plekke ging voor een onderzoek. De dader is niet aangetroffen in de nabije omgeving. Hij wordt nog opgespoord…[+]