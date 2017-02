Vrouw in auto beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 28-jarige vrouw is zondag in haar auto op de hoek van de Hof- en Prinsenstraat in Paramaribo beroofd. Ze zou uitrijden toen het portier van haar wagen plotseling werd opengemaakt door een jeugdige. De dader was samen met vier andere jeugdigen. De jeugdige rukte haar tas welke zij nog in haar hand hield, weg. Ze had SRD 3000, haar rijbewijs en een gouden armband daarin die gestolen zijn. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De dader was ongewapend. Hij houdt zich samen met de andere jongens vaker op in de omgeving. Na de daad maakten ze zich uit de voeten. De politie kreeg de melding en ging ter plekke voor onderzoek…[+]