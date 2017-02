Vrouw in huis overrompeld

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is¬†vrijdag in een woning aan de Anton Dragtenweg beroofd en gekneveld achtergelaten. Een rover maakte onder meer geld buit. De krant verneemt dat de vrouw in het huis was toen zij iemand op het achtererf zag. Nog voordat zij de politie kon bellen, werd de achterdeur opengetrapt. De dader ging gewapend met een vuistvuurwapen en een mes in het huis en bedreigde haar. Ze werd gekneveld en mocht geen lawaai maken. Onder bedreiging maakte hij het geld buit. De dader was in het zwart gekleed en het is niet bekend hoe hij de plaats heeft verlaten. Bij de politie was melding gemaakt van de beroving, waarna zij ter plekke ging voor onderzoek. De dader is nog voortvluchtig…[+]